மங்களூரு,

கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் செல்போனை திருடிச் சென்றதாக ஒரு மீனவரை தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிட்டு அடித்த கொடூர சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.

மீனவர் வைலா சீனு என்பவர் செல்போனை திருடியதாக கருதி சக மீனவர்கள் அவருடைய கால்கள் இரண்டையும் கயிற்றால் கட்டி அவரை மேலாடை இல்லாமல் கிரேன் ஒன்றிலிருந்து தலைகீழாக தொங்கவிட்டு அடித்துள்ளனர்.

மேலும், அவரை அந்த 6 மீனவர்களும் சுற்றி நின்று கொண்டு திருடியதை ஒத்துக் கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தினர்.

இந்த சம்பவத்தை படம்பிடித்த ஒருவர் அதனை வீடியோவாக சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Inhuman incident Reported @Mangaluru, #Karnataka. where a fellow #fisherman stolen a cell phone was hung upside down in a boat and brutally attacked by other fishermens. In this regard #Police registered a case and arrested 6 accused.#Bengaluru#KSP#bommai#karnatakapolicepic.twitter.com/fD85WYqOLq