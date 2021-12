தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இன்று மேலும் 118 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + COVID-19 | Delhi reports 118 positive cases, one death and 57 recoveries in the last 24 hours. Active cases 684

டெல்லியில் இன்று மேலும் 118 பேருக்கு கொரோனா தொற்று