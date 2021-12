உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பரவலை கட்டுப்படுத்த ஸ்பெயினில் முக கவசம் கட்டாயம் + "||" + Spain is bringing back rule making it compulsory to wear masks outdoors after huge surge in Covid cases

ஒமைக்ரான் பரவலை கட்டுப்படுத்த ஸ்பெயினில் முக கவசம் கட்டாயம்