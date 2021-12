2 மாதங்களில் 300 கோடி பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு ஏற்படும் - அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் கணிப்பு

மாநில செய்திகள்

2 மாதங்களில் 300 கோடி பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு ஏற்படும் - அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் கணிப்பு + "||" + 300 million people will be affected by Omicron in 2 months - American University Prediction

2 மாதங்களில் 300 கோடி பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு ஏற்படும் - அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் கணிப்பு