மத்திய பிரதேசத்தை தொடர்ந்து, உத்தர பிரதேசத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அறிவிப்பு + "||" + UP Govt: Night curfew to be put in place from December 25 from 11 pm-5am . Not more than 200 people allowed in weddings

