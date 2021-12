தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 358- ஆக உயர்வு + "||" + 358 Omicron cases in India, 114 have recovered, says Centre

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 358- ஆக உயர்வு