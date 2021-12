தேசிய செய்திகள்

ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி சான்றுடன் வர வேண்டும் - தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு + "||" + Devotees visiting Ezhumalayana must come with corona vaccine certificate - Temple Announcement

