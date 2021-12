தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பாதிப்பில் இருந்து மீள சாதாரண சிகிச்சையே போதும் - மருத்துவ நிபுணர்கள் தகவல் + "||" + Normal treatment is enough to recover from an Omicron infection - Medical Experts Information

ஒமைக்ரான் பாதிப்பில் இருந்து மீள சாதாரண சிகிச்சையே போதும் - மருத்துவ நிபுணர்கள் தகவல்