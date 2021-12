தேசிய செய்திகள்

பாஜக மற்றும் இந்தியாவை வலிமையாக்க உதவுங்கள்; கட்சி நிதிக்கு ரூ.1,000 நன்கொடை அளித்த பிரதமர் மோடி..! + "||" + Help Make BJP And India Strong': PM Donates ₹ 1,000 To Party Fund

பாஜக மற்றும் இந்தியாவை வலிமையாக்க உதவுங்கள்; கட்சி நிதிக்கு ரூ.1,000 நன்கொடை அளித்த பிரதமர் மோடி..!