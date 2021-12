தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரானை கண்டு பீதி அடைய வேண்டாம், எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்: பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + 4 lakh oxygen cylinders have been distributed throughout the nation: PM Narendra Modi

ஒமைக்ரானை கண்டு பீதி அடைய வேண்டாம், எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்: பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்