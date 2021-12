உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு 1 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + As Omicron cases surge, 1.7 million people in the UK had Covid last week

இங்கிலாந்தில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு 1 லட்சத்தை கடந்தது