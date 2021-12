மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 52 நாளாக ஒரே விலையில் நீடிக்கும் பெட்ரோல், டீசல் விலை..! + "||" + Petrol and diesel prices in Chennai for 52 days at the same price ..!

சென்னையில் 52 நாளாக ஒரே விலையில் நீடிக்கும் பெட்ரோல், டீசல் விலை..!