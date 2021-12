மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 16-வது மெகா தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கியது + "||" + The 16th mega vaccination camp has started across Tamil Nadu

தமிழகம் முழுவதும் 16-வது மெகா தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கியது