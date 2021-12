தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தால் அரசியல் சாசனத்திற்கு ஆபத்து - மல்லிகார்ஜுன கார்கே + "||" + Mallikarjun Kharge attacks PM Modi on absence in Parliament, criticizes over poll campaign

பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தால் அரசியல் சாசனத்திற்கு ஆபத்து - மல்லிகார்ஜுன கார்கே