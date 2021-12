மாநில செய்திகள்

ஒமைக்ரானை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: தமிழகத்தில் மத்திய நிபுணர் குழு 5 நாட்கள் தொடர் கண்காணிப்பு + "||" + Action to control omicron: Central Expert Group in Tamil Nadu for 5 days continuous monitoring

ஒமைக்ரானை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: தமிழகத்தில் மத்திய நிபுணர் குழு 5 நாட்கள் தொடர் கண்காணிப்பு