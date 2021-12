மாநில செய்திகள்

அரையாண்டு விடுமுறையில் பள்ளிகளை திறந்தால் நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Do Not conduct Special classes in Half yearly leave days

அரையாண்டு விடுமுறையில் பள்ளிகளை திறந்தால் நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை