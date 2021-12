தேசிய செய்திகள்

15-18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி; மத்திய சுகாதார செயலாளர் நாளை ஆலோசனை + "||" + Vaccine for 15-18 year olds; Consultation with the Federal Secretary of Health tomorrow

15-18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி; மத்திய சுகாதார செயலாளர் நாளை ஆலோசனை