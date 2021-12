தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 142.38 கோடி + "||" + The number of people vaccinated across the country is 142.38 crore

நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 142.38 கோடி