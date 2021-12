தேசிய செய்திகள்

அஜித்பவாருக்கு வாகனம் ஓட்டிய பெண் போலீஸ் மந்திரிகள் பாராட்டு + "||" + Woman constable drives car occupied by Ajit Pawar, other ministers, earns praise for driving skills

அஜித்பவாருக்கு வாகனம் ஓட்டிய பெண் போலீஸ் மந்திரிகள் பாராட்டு