உலக செய்திகள்

கொரோனா தான் கடைசி அல்ல இன்னும் நிறைய பெருந்தொற்றுகள் வரும் ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் எச்சரிக்கை + "||" + COVID-19 will not be the last pandemic humanity will face, warns UN chief Antonio Guterres

கொரோனா தான் கடைசி அல்ல இன்னும் நிறைய பெருந்தொற்றுகள் வரும் ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் எச்சரிக்கை