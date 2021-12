கிரிக்கெட்

ஆஷஸ் டெஸ்ட்: படுதோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து.. தொடரை கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா..! + "||" + Australia beat England by an innings and 14 runs, gain an unassailable 3-0 lead.

