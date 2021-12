தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் 2 கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி..!! + "||" + 2 more Covid vaccines Covovax and Corbevax, and anti-viral drug Molnupiravir cleared for use in India

இந்தியாவில் மேலும் 2 கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி..!!