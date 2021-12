தேசிய செய்திகள்

சாம்பாரில் கிடந்த பல்லி; சாப்பிட்ட 80 மாணவர்களுக்கு உடல்நல குறைவு + "||" + Lizard lying in sambar; 80 students who ate were in poor health

சாம்பாரில் கிடந்த பல்லி; சாப்பிட்ட 80 மாணவர்களுக்கு உடல்நல குறைவு