தேசிய செய்திகள்

எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் ரூ.50க்கு தரமான மது..! ஆந்திராவில் பா.ஜ.க. உறுதி + "||" + Andhra BJP chief promises to sell liquor at Rs 50 if voted to power

எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் ரூ.50க்கு தரமான மது..! ஆந்திராவில் பா.ஜ.க. உறுதி