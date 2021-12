கிரிக்கெட்

செஞ்சூரியன் டெஸ்ட்: 2-வது இன்னிங்சில் இந்தியா 174 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் + "||" + India Allout for 174 Runs in Centurion Test Against South Africa

