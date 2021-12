உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பரவல்: இங்கிலாந்தில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரம் + "||" + Omicron diffusion: intensification of booster dose vaccination operations in the UK

ஒமைக்ரான் பரவல்: இங்கிலாந்தில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரம்