தேசிய செய்திகள்

11½ கோடி விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம் - புத்தாண்டு தினத்தில் பிரதமர் மோடி வழங்குகிறார் + "||" + Prime Minister Modi gives Rs 2,000 to 11½ crore farmers on New Year's Day

11½ கோடி விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம் - புத்தாண்டு தினத்தில் பிரதமர் மோடி வழங்குகிறார்