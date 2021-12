பிரான்சில் உச்சகட்ட பாதிப்பு : ஒரு நொடிக்கு 2 பேருக்கு கொரோனா ; அச்சத்தில் ஐரோப்பா

உலக செய்திகள்

பிரான்சில் உச்சகட்ட பாதிப்பு : ஒரு நொடிக்கு 2 பேருக்கு கொரோனா ; அச்சத்தில் ஐரோப்பா + "||" + US, France see record high surge in single-day cases amid

பிரான்சில் உச்சகட்ட பாதிப்பு : ஒரு நொடிக்கு 2 பேருக்கு கொரோனா ; அச்சத்தில் ஐரோப்பா