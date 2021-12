மாநில செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரிகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கும், உறவினர்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + Corona examination is mandatory for patients and relatives receiving treatment in hospitals - Dr. Radhakrishnan Information

ஆஸ்பத்திரிகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கும், உறவினர்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்