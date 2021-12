உலக செய்திகள்

அருணாசல பிரதேசத்தில் மேலும் 15 இடங்களுக்கு அதிகாரபூர்வ சீன பெயர்கள் வெளியீடு - சீனா அடாவடி + "||" + China announces more 'standardised' official Chinese names for 15 more places in Arunachal Pradesh

