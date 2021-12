மாநில செய்திகள்

சென்னையில் அதி கனமழையை கணிக்க தவறியது ஏன்? புவியரசன் பதில் + "||" + Why did you fail to predict heavy rains in Chennai? Earthquake Answer ChennaiRain

சென்னையில் அதி கனமழையை கணிக்க தவறியது ஏன்? புவியரசன் பதில்