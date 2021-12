மாநில செய்திகள்

கொரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் பரவலை தடுக்க மீண்டும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கலாமா? முதல்-அமைச்சர் ஆலோசனை + "||" + Can restrictions be imposed again? chief-Minister discuss

