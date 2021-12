தேசிய செய்திகள்

ஜவுளி மீதான ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு அமல் தள்ளி வைப்பு + "||" + GST Council has decided to defer the hike in GST rate on textiles (from 5% to 12%).

