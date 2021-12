மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் வைரஸ் பரவத் தொடங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Omicron has started replacing Delta variant of coronavirus in India in terms of number of cases: Official Sources

இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் வைரஸ் பரவத் தொடங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல்