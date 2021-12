கிரிக்கெட்

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்: கே.எல் ராகுல் கேப்டனாக நியமனம் + "||" + Rohit ruled out of ODI series in SA, Rahul named captain of 18-member squad

