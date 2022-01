மாநில செய்திகள்

நம்பிக்கையுடன் பிறக்கும் 2022 புத்தாண்டில் இனிமை சூழ்ந்து இன்னல் அகலட்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து + "||" + In the new year 2022 born with hope Let the tribulation surround the sweetness Greetings from MK Stalin

நம்பிக்கையுடன் பிறக்கும் 2022 புத்தாண்டில் இனிமை சூழ்ந்து இன்னல் அகலட்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து