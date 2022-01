தேசிய செய்திகள்

சிறுசேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + No change in interest rates for small savings schemes - Federal Government Announcement

