தேசிய செய்திகள்

ஆண்டு இறுதிக்குள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி: மத்திய அரசு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை - ராகுல்காந்தி + "||" + Vaccine for all by the end of the year: The central government has not kept its promise - Rahul Gandhi

ஆண்டு இறுதிக்குள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி: மத்திய அரசு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை - ராகுல்காந்தி