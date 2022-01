மாநில செய்திகள்

வருகிற 12-ந்தேதி மதுரையில் நடக்கும் பொங்கல் விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார் + "||" + Prime Minister Modi is participating in the Pongal festival to be held in Madurai on the 12th

வருகிற 12-ந்தேதி மதுரையில் நடக்கும் பொங்கல் விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார்