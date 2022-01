தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: ஜனவரி 3வது வாரத்தில் 2 லட்சம் பேர் கொரோனா சிகிச்சையில்... அரசு எச்சரிக்கை! + "||" + Marathi: 2 lakh people in corona treatment in the 3rd week of January ... Government warning!

மராட்டியம்: ஜனவரி 3வது வாரத்தில் 2 லட்சம் பேர் கொரோனா சிகிச்சையில்... அரசு எச்சரிக்கை!