மாநில செய்திகள்

சென்னை வானிலை மைய செயல்பாட்டை மேம்படுத்த மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு முதல்-அமைச்சர் கடிதம் + "||" + CMs letter to Minister Amit Shah to improve the functioning of the Chennai Meteorological Center

சென்னை வானிலை மைய செயல்பாட்டை மேம்படுத்த மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு முதல்-அமைச்சர் கடிதம்