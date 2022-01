தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதல்; கடைசி பயங்கரவாத தளபதி சுட்டு கொலை + "||" + Pulwama attack; The last terrorist commander was shot dead

புல்வாமா தாக்குதல்; கடைசி பயங்கரவாத தளபதி சுட்டு கொலை