தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாத மதுக்கடைகளுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு..! + "||" + Two liquor shops in Delhi slapped with fines for violation of coronavirus norms

கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாத மதுக்கடைகளுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு..!