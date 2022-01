தேசிய செய்திகள்

மேஜர் தியான் சந்த் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி இன்று அடிக்கல் + "||" + Prime Minister Narendra Modi today and lay the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University

மேஜர் தியான் சந்த் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி இன்று அடிக்கல்