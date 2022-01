மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு சீரழிந்து கொண்டே வருகிறது - ஓபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Law and order in Tamil Nadu is deteriorating - OPS accusation

தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு சீரழிந்து கொண்டே வருகிறது - ஓபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு