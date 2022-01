தேசிய செய்திகள்

பீகார் முதல்-மந்திரி நிதிஷ் குமாரை விட அவரது மகனுக்கு 5 மடங்கு அதிக சொத்து + "||" + His son owns 5 times more property than Bihar First-Minister Nitish Kumar

பீகார் முதல்-மந்திரி நிதிஷ் குமாரை விட அவரது மகனுக்கு 5 மடங்கு அதிக சொத்து