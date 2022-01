மாநில செய்திகள்

பாபநாசம், மணிமுத்தாறு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Increase in water supply to Papanasam and Manimuttaru dams

பாபநாசம், மணிமுத்தாறு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு