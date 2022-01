தேசிய செய்திகள்

நாளை முதல் 2 வாரங்களுக்கு காணொலி வாயிலாகவே வழக்கு விசாரணை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவிப்பு + "||" + Supreme Court decided to shift to the virtual system of hearings from January 3 for two weeks in view of rise in COVID-19 cases

