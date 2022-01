மாநில செய்திகள்

மெகா முகாம்; தடுப்பூசி செலுத்தியோர் எண்ணிக்கை 15.16 லட்சம் + "||" + Mega camp; The number of vaccinated persons is 15.16 lakh

மெகா முகாம்; தடுப்பூசி செலுத்தியோர் எண்ணிக்கை 15.16 லட்சம்