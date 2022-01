தேசிய செய்திகள்

பீகார் கல்லூரியில் 87 டாக்டர்களுக்கு கொரோனா + "||" + Bihar "87 doctors of Nalanda Medical College and Hospital in Patna have tested positive for COVID-19

